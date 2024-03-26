Tekvando İl Temsilcisi Tuncay Karak: Sıla hayata tutunmaya çalışıyor

“AİLESİNİN UMUTLARI DEVAM ETMEKTE”

23 Mart günü Çankırı’da meydana gelen kazada Sıla Medine Kavurat, ilk önce Çankırı Devlet Hastanesi oradan Ankara’ya sevk edildi. Etlik Şehir Hastanesi’nde bulunan Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Burada yaşam ünitesinde hayat mücadelesi veriyor.

Konuyla ilgili çıkan vefat haberleri üzerine Tekvando Kocaeli İl Temsilcisi Tuncay Karak, açıklamada bulundu. Karak, “ Türkiye Tekvando Milli Takım antrenörü Şevki Kavurat ve ailesinin biricik kızları Sıla Medine Kavurat Ankara’da bulunduğu hastanede yaşam ünitesinde yaşam mücadelesi vermektedir. Ailesinin umutları devam etmektedir. Bilgi kirliliği sebebiyle yanlışlıkla vefat haberleri paylaşılmıştır. Kardeşimiz yaşam ünitesine bağlı hayattadır. Lütfen vefat haberlerini paylaşan basın medya, eş dost ve arkadaşlarımız paylaşımlarını kaldırmalarını rica ediyoruz. Umudu olan ailenin bu paylaşımları görmeleri umutlarını daha çok yıkacaktır. Kamuoyuna duyurulur’ ifadelerini kullandı.