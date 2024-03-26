Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
26 Mar 2024 - 15:50- Asayiş G:

İş yeri sahibini arayıp yangını haber vermiş, “İki adım daha atsa çıkacaktı, korkup yukarıya kaçmış"

ABONE OL Google News Sayfamız

Başiskele sanayi sitesindeki geri dönüşüm deposunda çıkan yangında alevlerin arasında kalan 1 kişi yanarak hayatını kaybetti. İş yeri sahibi Metin Akyüz, yangında hayatını kaybeden Ubeyde’yi görenlerin iki adım daha atsa dışarı çıkacağını ama korkarak yukarıya kaçtığını gördüklerini söyledi.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
İş yeri sahibini arayıp yangını haber vermiş, “İki adım daha atsa çıkacaktı, korkup yukarıya kaçmış" mask
İş yeri sahibini arayıp yangını haber vermiş, “İki adım daha atsa çıkacaktı, korkup yukarıya kaçmış"
İş yeri sahibini arayıp yangını haber vermiş, “İki adım daha atsa çıkacaktı, korkup yukarıya kaçmış"
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Başiskele Sepetlipınar Mahallesi’ndeki Küçük Sanayi Sitesi’ndeki Roya geri dönüşüm deposunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun bitişiğindeki 5 iş yerine daha sıçradı.

24 ARAÇ 71 PERSONEL İLE MÜDAHALE

Yükselen alevler gökyüzünü kaplarken, küçük çapta patlamalar meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 24 araç ve 71 personelle müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

İş yeri sahibini arayıp yangını haber vermiş, “İki adım daha atsa çıkacaktı, korkup yukarıya kaçmış

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemelerde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Ubeyde isimli bir kişinin alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

YANGINI O HABER VERDİ, 2 ADIM ATSA ÇIKACAKTI

Roya Geri Dönüşüm deposunun sahibi Metin Akyüz ifadesi alınmak üzere emniyete çağrıldı. İfadesi alınan Akyüz serbest bırakıldı. Metin Akyüz yaşanan olayla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Akyüz yangını kendisine hayatını kaybeden Ubeyde’denin haber verdiğini söyleyerek, “Çocuk beni aradı. Abi yangın dedi. Ben hemen geldim. Komşularım diyor ki çocuk merdivenin başındaydı. 2 adım atsa çıkacak, ama korkup yukarıya kaçmış." dedi.

İş yeri sahibini arayıp yangını haber vermiş, “İki adım daha atsa çıkacaktı, korkup yukarıya kaçmış

“İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORUM”

Akyüz, “Emniyette ifademi verdim. 8-9 senedir burayı işletiyorum. Ben çevre mühendisiyim, aynı zamanda iş güvenliği uzmanıyım. Halen daha bu yangının nasıl çıktığını anlamış değilim. Dünden beri altından girip, üzerinden çıkıyorum, olasılıkları düşünüyorum. Bir türlü işin içinden çıkamıyorum. Benim yabancı uyruklu çalışanım yoktu. Bu çocuk bundan 4 yıl önce benim yanımda bir buçuk ay falan çalışmıştı. Temizde bir çocuktu. Ondan sonra buradan ayrıldı. Ankara’ya gitti. Geri dönüşüm firmalarında çalıştı. Sonra benim burada Suriyeli sigortalı bir elemanım vardı. Çalışma bakanlığından izinliydi. Yaklaşık 4-5 ay önce o işten ayrıldı. Sonra bu çocuk beni aradı, ‘Ben Ankara’da yapamıyorum. Kimlik yenileme işlemleri için Gaziantep’e gitmem lazım. Ama paramı ödemediler. Biraz zamana ihtiyacım var. Evimde yok param gelene kadar senin orda kalabilir miyim dedi. Bende ona şu şekilde izin verebilirim dedim. Git kaydını aldır, başvuru yapalım. İznin çıkarsa ben seni çalıştırayım dedim, ama takdiri ilahi.” diye konuştu.

# VAR, polis, Kocaeli, Büyükşehir, çalışma, sevk, Ankara, araç

26 Mar 2024 - 15:50 Kocaeli/ Başiskele- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.544.116 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Hatay'da feci kaza! 6 kişi yaşamını yitirdi mask
Hatay'da feci kaza! 6 kişi yaşamını yitirdi
AVM'de beyzbol sopalı cinayet mask
AVM'de beyzbol sopalı cinayet
Geri dönüşüm deposu ve 5 iş yerinin küle döndüğü yangında 1 kişi öldü mask
Geri dönüşüm deposu ve 5 iş yerinin küle döndüğü yangında 1 kişi öldü
Geri dönüşüm deposundaki yangın 71 itfaiye personelinin müdahalesiyle söndürüldü mask
Geri dönüşüm deposundaki yangın 71 itfaiye personelinin müdahalesiyle söndürüldü
Kocaeli’de geri dönüşüm ve boya dükkanında yangın mask
Kocaeli’de geri dönüşüm ve boya dükkanında yangın
Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti mask
Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL