İş yeri sahibini arayıp yangını haber vermiş, “İki adım daha atsa çıkacaktı, korkup yukarıya kaçmış"

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Başiskele Sepetlipınar Mahallesi’ndeki Küçük Sanayi Sitesi’ndeki Roya geri dönüşüm deposunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun bitişiğindeki 5 iş yerine daha sıçradı.

24 ARAÇ 71 PERSONEL İLE MÜDAHALE

Yükselen alevler gökyüzünü kaplarken, küçük çapta patlamalar meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 24 araç ve 71 personelle müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemelerde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Ubeyde isimli bir kişinin alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

YANGINI O HABER VERDİ, 2 ADIM ATSA ÇIKACAKTI

Roya Geri Dönüşüm deposunun sahibi Metin Akyüz ifadesi alınmak üzere emniyete çağrıldı. İfadesi alınan Akyüz serbest bırakıldı. Metin Akyüz yaşanan olayla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Akyüz yangını kendisine hayatını kaybeden Ubeyde’denin haber verdiğini söyleyerek, “Çocuk beni aradı. Abi yangın dedi. Ben hemen geldim. Komşularım diyor ki çocuk merdivenin başındaydı. 2 adım atsa çıkacak, ama korkup yukarıya kaçmış." dedi.

“İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORUM”

Akyüz, “Emniyette ifademi verdim. 8-9 senedir burayı işletiyorum. Ben çevre mühendisiyim, aynı zamanda iş güvenliği uzmanıyım. Halen daha bu yangının nasıl çıktığını anlamış değilim. Dünden beri altından girip, üzerinden çıkıyorum, olasılıkları düşünüyorum. Bir türlü işin içinden çıkamıyorum. Benim yabancı uyruklu çalışanım yoktu. Bu çocuk bundan 4 yıl önce benim yanımda bir buçuk ay falan çalışmıştı. Temizde bir çocuktu. Ondan sonra buradan ayrıldı. Ankara’ya gitti. Geri dönüşüm firmalarında çalıştı. Sonra benim burada Suriyeli sigortalı bir elemanım vardı. Çalışma bakanlığından izinliydi. Yaklaşık 4-5 ay önce o işten ayrıldı. Sonra bu çocuk beni aradı, ‘Ben Ankara’da yapamıyorum. Kimlik yenileme işlemleri için Gaziantep’e gitmem lazım. Ama paramı ödemediler. Biraz zamana ihtiyacım var. Evimde yok param gelene kadar senin orda kalabilir miyim dedi. Bende ona şu şekilde izin verebilirim dedim. Git kaydını aldır, başvuru yapalım. İznin çıkarsa ben seni çalıştırayım dedim, ama takdiri ilahi.” diye konuştu.