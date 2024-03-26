Başiskele’de Ramazan çoşkusu devam ediyor

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü öncülüğünde son 5 yılda kültür ve sanat etkinliklerin büyük bir artış yaşanan kentte, Ramazan coşkusu ve sevinci de güzel ve keyifli etkinliklerle sürüyor. 7’den 77’ye tüm Başiskeleliler, Ramazan’ın manevi ikliminde hep birlikte güzel zamanlar geçirmeye devam ediyor. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi ve Yeniköy Âlâ Mekan başta olmak üzere kentin dört bir tarafında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle Ramazan sevincini artıran Başiskele Belediyesi, bu hafta da herkesin gönlüne dokunacak.

KORKMA TİYATRO OYUNU

Ramazan ayı boyunca birbirinden kıymetli sanatçıları Başiskeleliler ile buluşturan Başiskele Belediyesi, ünlü tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez’i 28 Mart Perşembe günü Başiskele’de ağırlayacak. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde Teravih Namazı sonrası saat 21:45’te sahneye çıkacak olan Ahmet Yenilmez, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitleri ve Çanakkale destanını anlatan "Korkma" isimli tek kişilik oyununu Başiskelelilere sunacak.

SEYFULLAH ÇAKMAK İLE EZGİ KONSERİ

Her yaştan ve kesimden vatandaşa Ramazan’ın manevi atmosferini yaşatan Başiskele Belediyesi, 29 Mart Cuma gecesi saat 21:45’te de Seyfullah Çakmak ile ilahi ve ezgi dinletisi düzenleyecek. Birbirinden güzel ilahileri bir de Başiskeleliler için seslendirecek olan Seyfullah Çakmak’a yoğun ilginin olması bekleniyor.

HÜSEYİN GONCAGÜL İLE ÇOCUK ŞENLİĞİ

Geleceğin hazinesi çocukların Ramazan sevincini, coşkusunu, kültürünü ve geleneğini Başiskele’de yaşaması için çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyen Başiskele Belediyesi, bu hafta sonu da TRT Çocuk Sunucusu ve Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Goncagül ve ekibini ağırlayacak. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde 30 Mart Cumartesi gecesi 21:45’te başlayacak programda Hüseyin Goncagül ve ekibi yine çocuklara ve ailelerine unutulmaz bir Ramazan gecesi yaşatacak.

Kaynak: BÜLTEN