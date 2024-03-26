Yeni spor salonunda çalışmalar devam ediyor

‘Şehrimizi imar, geleceğimizi inşa ediyoruz’ anlayışıyla Çayırova’yı sporda bir marka kent haline getiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye ikinci bir spor salonu ve geleceğin sporcularını yetiştirecek sporcu fabrikasını kazandırmıştı. Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tamamlandığında Çayırova’ya spor alanında sınıf atlatacak ve ilçenin spor altyapısını güçlendirecek Yeni Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası Projesi’nde, çatısı şekillenmiş ve yan panel çelik imalatı da tamamlanmıştı. Geleceğin milli sporcularını yetiştirecek yeni spor salonu ve sporcu fabrikasında yan duvarların yapımı da tüm hızıyla sürüyor.

9 BRANŞTA AYNI ANDA SPOR YAPMA İMKANI

Geleceğin sporcularının Çayırova’dan yetişmesine imkan sağlayacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesi tamamlandığında 9 branşta mücadele eden tüm sporcuların aynı anda antrenman yapabilmesine imkan sağlayacak. Sporcu fabrikasında yetişecek ve burada kendini geliştirecek çocukların, ilerleyen yıllarda milli formayla Ay-Yıldızlı bayrağımızı temsil etmesi amaçlanıyor. Bittiğinde Çayırova’nın ikinci spor salonu olacak tesis, sadece çocuklara ve gençlere değil, 7’den 70’e tüm Çayırovalı vatandaşların da sporla iç içe olmasına imkan verecek. Bununla beraber yeni spor salonu Çayırova Belediyesi basketbol takımının da yeni sahası olacak. Spor salonu ve sporcu fabrikasının en kısa sürede tamamlanıp, Çayırovalıların hizmetine açılması amaçlanıyor.