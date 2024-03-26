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2023 yılında Derince’ye 73,4 milyonluk altyapı yatırımı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2023 yılı yatırım programı kapsamında, Derince ilçesinin çeşitli mahallelerinde kesintisiz içme suyu ihtiyacının karşılanması ve altyapıda yaşanabilecek problemleri ortadan kaldırmak için 73,4 milyon TL harcama yaparak 15 bin 393 metre uzunluğunda içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu hattı ile dere ıslahı, depo ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirdi.

2023 yılında Derince’ye 73,4 milyonluk altyapı yatırımı mask
2023 yılında Derince’ye 73,4 milyonluk altyapı yatırımı
2023 yılında Derince’ye 73,4 milyonluk altyapı yatırımı
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“ALTYAPIDA SIFIR PROBLEM”

“Mutlu Şehir Kocaeli” ve “ Altyapıda Sıfır Problem” ilkesiyle yatırımlarını gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2023 yılı yatırım programı kapsamında il genelinde birçok altyapı çalışması gerçekleştirdi. Yaptığı altyapı yatırımlarıyla hem kırsal hem de merkez mahallelerde birçok çalışma yapan İSU Genel Müdürlüğü, Derince ilçesinde de bu kapsamda altyapı çalışmaları yaptı. İSU, Derince’de başta Çenedağ, Çınarlı, İbni Sina ve Kaşıkçı Mahalleleri olmak üzere birçok mahallede yeni altyapı yatırımını tamamladı.

2023 yılında Derince’ye 73,4 milyonluk altyapı yatırımı

15 BİN 393 METRE YENİ ALTYAPI

2023 yılı yatırım programı kapsamında Derince’de 11 bin 365 metre uzunluğunda içme suyu, 3 bin 755 metre uzunluğunda kanalizasyon ve 273 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı çalışması ile toplamda 15 bin 393 metre uzunluğunda yeni altyapı çalışması yapıldı. Sırrıpaşa Mahallesinde bulunan ve yerleşim alanı içerisinden geçen Öğretmenler Vadisi üzerindeki derede de yoğun yağışlarda risk oluşturmaması için 303 metre uzunluğunda ıslah çalışması yapıldı. Ayrıca Kaşıkçı Mahallesinde 200 metreküp kapasiteli içme suyu depo inşa çalışmaları tamamlandı.

2023 yılında Derince’ye 73,4 milyonluk altyapı yatırımı

LİMAN KAVŞAĞI DEPLASE ÇALIŞMALARI BİTTİ

İSU, Kocaeli’nin ilk üç katlı kavşak projesi olan Derince Limanı D-100 Karayolu ve TEM Otoyol Bağlantı Yolu Kavşak Projesi’ne ait inşaat arazisi içerisinden geçen içme suyu hatlarında deplase çalışmaları da tamamlandı. Derince kavşağındaki trafik akışını kesintisiz hale getirecek projenin yapımı öncesi bölge halkının kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 800 mm çapında çelik borular kullanarak gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 2 bin 700 metre içme suyu isale hattının yeri değiştirilerek bağlantı çalışmaları gerçekleştirildi.

2023 yılında Derince’ye 73,4 milyonluk altyapı yatırımı

ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI YAPILDI

Altyapı çalışmaları kapsamında üstyapısı bozulan bazı bölgelerde çalışma yapan İSU Genel Müdürlüğü, dolgu toprağın oturma sürecinin tamamlanmasıyla asfalt ve parke çalışmalarını gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında 2 bin 163 ton asfalt serimi ve 4 bin 327 metrekare parke imalatı yapıldı.

2023 yılında Derince’ye 73,4 milyonluk altyapı yatırımı

YENİ YATIRIMLAR 2024 YILINDA DEVAM EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Derince ilçesinde 2024 yılında da yatırımlarını aralıksız sürdürecek. 2024 yılı yatırım programı kapsamında, kaliteli ve sağlıklı altyapı için içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yanı sıra dere ıslahı ve içme suyu depo inşa çalışmaları yapılacak.

2023 yılında Derince’ye 73,4 milyonluk altyapı yatırımı

Kaynak: Bülten

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26 Mar 2024 - 16:27 Kocaeli/ Derince- Ekonomi --- Okunma

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