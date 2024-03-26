Periler için haydi salona

İLK MAÇI İZMİT’TE KAYBETMİŞTİ

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, normal sezonu 4.sırada tamamladı, Play-Off’ta 5.sıradaki Galatasaray ile eşleşti. Play-Off’un ilk maçı İzmit’te oynandı, temsilcimiz salondan 90-64 mağlup ayrıldı. İstanbul’da oynanacak ikinci maçı Galatasaray kazanması halinde yarı finale çıkacaktı. İzmit Belediyespor, ikinci maçta müthiş bir oyun ortaya koydu. İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan maçta İzmit Belediyespor, ilk çeyreği 25-22 önde geçti.

İKİNCİ MAÇTA GALATASARAY’I İSTANBUL’DA MAĞLUP ETTİ

İkinci çeyrekte ise üstünlük Galatasaray’a geçti, ev sahibi ekip devreyi 47-42 önde bitirdi. Üçüncü çeyrekte ise çok büyük heyecan yaşandı, bu periyotta 65-65’lik eşitlik vardı. Son periyotta müthiş performans gösteren temsilcimiz, 30-18’lik bir seri yakalayıp, maçtan da 95-83 galip ayrıldı. Seri de durumu 1-1 yapan temsilcimiz, bugün üçüncü maçta rakibini İzmit Atatürk Spor Salonu’nda 18.00’de konuk edecek, kazanması halinde ise yarı finale yükselecek.