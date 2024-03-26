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26 Mar 2024 - 16:41- Spor G:

Periler için haydi salona

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Kadınlar Basketbol Süper Lig Play-Off çeyrek final ikinci maçında İstanbul’da Galatasaray’ı 95-83 mağlup eden İzmit Belediyespor, seride durumu 1-1 yaptı. Mavi-Yeşilli ekip,  seride üçüncü maçı bugün İzmit’te oynayacak. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda 18.00’de başlayacak maçı temsilcimiz kazanıp, yarı final biletini almak istiyor. Maçı TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak.

Uğur Uludağ
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Periler için haydi salona
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İLK MAÇI İZMİT’TE KAYBETMİŞTİ

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, normal sezonu 4.sırada tamamladı, Play-Off’ta 5.sıradaki Galatasaray ile eşleşti. Play-Off’un ilk maçı İzmit’te oynandı, temsilcimiz salondan 90-64 mağlup ayrıldı. İstanbul’da oynanacak ikinci maçı Galatasaray kazanması halinde yarı finale çıkacaktı. İzmit Belediyespor, ikinci maçta müthiş bir oyun ortaya koydu. İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan maçta İzmit Belediyespor, ilk çeyreği 25-22 önde geçti.

İKİNCİ MAÇTA GALATASARAY’I İSTANBUL’DA MAĞLUP ETTİ

 İkinci çeyrekte ise üstünlük Galatasaray’a geçti, ev sahibi ekip devreyi 47-42 önde bitirdi. Üçüncü çeyrekte ise çok büyük heyecan yaşandı, bu periyotta 65-65’lik eşitlik vardı. Son periyotta müthiş performans gösteren temsilcimiz, 30-18’lik bir seri yakalayıp, maçtan da 95-83 galip ayrıldı. Seri de durumu 1-1 yapan temsilcimiz, bugün üçüncü maçta rakibini İzmit Atatürk Spor Salonu’nda 18.00’de konuk edecek, kazanması halinde ise yarı finale yükselecek.

Periler için haydi salona

# İzmit, İstanbul

26 Mar 2024 - 16:41 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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