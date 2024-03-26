Kaptan gemisini kurtardı

KAPTAN GEMİSİNİ KURTARDI
İlk maçı kaybeden temsilcimiz, ikinci maçı mutlaka kazanıp, seriye üçüncü maça taşımak istiyordu. İstanbul’daki ikinci maçta sahneye İzmit Belediyespor Kaptanı Ayşe Cora çıktı. Aynı zamanda Milli Takım forması da giyen Ayşe Cora, attığı 30 sayı ile takımını galibiyete taşıyan isimdi. Serbest atışlarda 7’de 7 gibi yüzde yüz başarı sağlayan Ayşe Cora, iki sayılık atışlarda da 12’de 10 isabet sağladı. 35.dakika 45 saniye oyuna kalan Kaptan Ayşe Cora, müthiş bir performans gösterdi. Mavi-Yeşilli ekip, yabancı oyuncular Nicole Nared 20, Khaala Hillsman 17 sayı, Lashe Calhon da 14 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadılar.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.