Kaptan gemisini kurtardı

KAPTAN GEMİSİNİ KURTARDI

İlk maçı kaybeden temsilcimiz, ikinci maçı mutlaka kazanıp, seriye üçüncü maça taşımak istiyordu. İstanbul’daki ikinci maçta sahneye İzmit Belediyespor Kaptanı Ayşe Cora çıktı. Aynı zamanda Milli Takım forması da giyen Ayşe Cora, attığı 30 sayı ile takımını galibiyete taşıyan isimdi. Serbest atışlarda 7’de 7 gibi yüzde yüz başarı sağlayan Ayşe Cora, iki sayılık atışlarda da 12’de 10 isabet sağladı. 35.dakika 45 saniye oyuna kalan Kaptan Ayşe Cora, müthiş bir performans gösterdi. Mavi-Yeşilli ekip, yabancı oyuncular Nicole Nared 20, Khaala Hillsman 17 sayı, Lashe Calhon da 14 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadılar.