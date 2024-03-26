Namaza gelen çocuklara ödül

Kadir Çelikiz, anne-babalarıyla namaza gelen çocuklara teravih sonrası İslam’ın şartı, imanın şartları gibi temel dini bilgiler veriyor, kısa yarışmalar yaparak sürpriz oyuncak ve yiyecekler ikram ediyor. Kadir Çelikiz; “Bizlerin görevi bu kapsamda, ibadeti sevdiren çocuklara küçük ödül ve sürpriz hediyeler ile güzel anılar bırakabilmek.” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.