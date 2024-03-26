Pusula Derneği’nde başkan Ayhan Kılıç oldu

Kocaeli Pusula Gençlik ve Düşünce Derneği’nin 7. Olağan Kongresi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi’nde yapıldı. Tek adaylı seçimde Ayhan Kılıç derneğin yeni başkanı oldu. Savaş Akpolat’dan görevi teslim alan Ayhan Kılıç, “Bu bir bayrak teslimidir. Kentimizin kültür ve dinamizmine katkı sunmak üzere kurulmuş olan Pusula Gençlik ve Düşünce Derneği’nin 7. Başkanı olarak görev almanın onurunu taşıyorum.” dedi. İSU Genel Müdürlüğünde çalışan Kılıç, evli ve 2 çocuk babası.

Kaynak: Haber Merkezi