Aygün: "Yetim gülerse dünya güler"

Toplumsal konulardaki duyarlılığıyla bilinen İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Derince Temsilciliği, yetim çocuklar ve ailelerine yönelik olarak Yenikent Kültür Merkezi’nde bir iftar programı düzenledi. AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün çocukları yalnız bırakmadığı bu özel iftar programında İHH Derince Temsilcisi Furkan Güngör ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. İftar sofralarını tek tek gezerek çocuklar ve ailelerle tek tek sohbet eden Başkan Aygün, “Yetim çocuklarımız bize Yüce Allah’ın emanetidir. Rabbim çocuklarımızın yüzlerinden gülümsemeyi hiç eksik etmesin” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.