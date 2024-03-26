Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Aygün: "Yetim gülerse dünya güler"

ABONE OL Google News Sayfamız

İHH İnsani Yardım Vakfı Derince Temsilciliği’nin düzenlediği iftar programında Başkan Aygün, çocukları ve aileleri yalnız bırakmadı

Aygün: "Yetim gülerse dünya güler" mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Toplumsal konulardaki duyarlılığıyla bilinen İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Derince Temsilciliği, yetim çocuklar ve ailelerine yönelik olarak Yenikent Kültür Merkezi’nde bir iftar programı düzenledi. AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün çocukları yalnız bırakmadığı bu özel iftar programında İHH Derince Temsilcisi Furkan Güngör ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. İftar sofralarını tek tek gezerek çocuklar ve ailelerle tek tek sohbet eden Başkan Aygün, “Yetim çocuklarımız bize Yüce Allah’ın emanetidir. Rabbim çocuklarımızın yüzlerinden gülümsemeyi hiç eksik etmesin” dedi.

Kaynak: Bülten

# AK Parti, parti, başkan, iftar
# DERİNCE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Sokak hayvanları mama üretim tesisi açılıyor mask
Sokak hayvanları mama üretim tesisi açılıyor
Gümüşhaneliler Derneği’nde iftar programı mask
Gümüşhaneliler Derneği’nde iftar programı
Derince’de Down Sendromu Günü Farkındalık etkinliği mask
Derince’de Down Sendromu Günü Farkındalık etkinliği
Dibektaşlılar iftarda buluştu mask
Dibektaşlılar iftarda buluştu
Aygün: "Her şey çocuklarımızın mutluluğu için" mask
Aygün: "Her şey çocuklarımızın mutluluğu için"
Başkan Aygün’den Kaymakam Demirelli’ye ziyaret mask
Başkan Aygün’den Kaymakam Demirelli’ye ziyaret
Başkan Aygün STK’ları konuk ediyor mask
Başkan Aygün STK’ları konuk ediyor
Şehit aileleri ve gaziler onuruna 18 Mart iftarı mask
Şehit aileleri ve gaziler onuruna 18 Mart iftarı
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitlerimiz unutulmadı mask
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitlerimiz unutulmadı
Derince’de satranç şöleni yaşandı mask
Derince’de satranç şöleni yaşandı

26 Mar 2024 - 17:22 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.544.116 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Eski sendika başkanı yaşamını yitirdi mask
Eski sendika başkanı yaşamını yitirdi
Aygün: "Yetim gülerse dünya güler" mask
Aygün: "Yetim gülerse dünya güler"
Pusula Derneği’nde başkan Ayhan Kılıç oldu mask
Pusula Derneği’nde başkan Ayhan Kılıç oldu
Namaza gelen çocuklara ödül mask
Namaza gelen çocuklara ödül
SGK geçen yıl sağlığa 553 milyar lira harcadı mask
SGK geçen yıl sağlığa 553 milyar lira harcadı
Yeni spor salonunda çalışmalar devam ediyor mask
Yeni spor salonunda çalışmalar devam ediyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL