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26 Mar 2024 - 17:32- Spor G:

İşte dostluk maçında Kocaelispor’un ilk 11’i

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Temsilcimiz Kocaelispor Milli ara nedeniyle Başakşehir ile dostluk maçında karşı karşıya geldi

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
İşte dostluk maçında Kocaelispor’un ilk 11’i mask
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KALEDE MEHMET ENES VAR

Başakşehir Tesisleri’nde Süper Lig temsilcisi Başakşehir ile karşılaşan Kocaelispor maça, Mehmet Enes Sarı, Mehmet Yılmaz, Burak Öksüz, Haşim Arda Sarman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Can Tunalı, Yusuf Cihat Çelik, Danieal Candeias, Reis Amaral ve Cem Ekinci ilk 11i ile çıktı.

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26 Mar 2024 - 17:32 - Spor --- Okunma

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