İşte dostluk maçında Kocaelispor’un ilk 11’i

KALEDE MEHMET ENES VAR
Başakşehir Tesisleri’nde Süper Lig temsilcisi Başakşehir ile karşılaşan Kocaelispor maça, Mehmet Enes Sarı, Mehmet Yılmaz, Burak Öksüz, Haşim Arda Sarman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Can Tunalı, Yusuf Cihat Çelik, Danieal Candeias, Reis Amaral ve Cem Ekinci ilk 11i ile çıktı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.