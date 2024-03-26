Havva Soydabaş son yolculuğa uğurlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Soydabaş'ın annesi Havva Soydabaş (89) yaşlılığa bağlı olarak yaşamını yitirdi. Havva Soydabaş'ın, İzmit Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Sami Çakır, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Geçmiş Dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Halil Kayın, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, KOSGEB Kocaeli Doğu Müdürü İbrahim Ustaömer, İzmit Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü, MHP Meclis Üyesi Engin Duymaz, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi Başkanı Yüksel Öztürk, Yeşilay Kocaeli Şube Başkanı Salih Işık, AK Parti Genel Merkez MKY Üyesi İlyas Şeker, BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Sadık Uysal ve Gökmen Mengüç, Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Pehlivanoğlu, Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı İbrahim İbrahimoğlu, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Akgün, Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, Kocaeli Kebapçı, Köfteci ve Lokantacılar Odası Başkanı İlhan Haftacı Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan, Erenler Mahalle Muhtarı İhsan Sarı, MHP Kocaeli geçmiş dönem Milletvekili Erol Köse, CHP Kocaeli geçmiş dönem Milletvekili Hikmet Erenkaya, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, iş insanları İbrahim Bıyıklı ve Adem Koç ile ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Havva Soydabaş’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.