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Altın Kiraz’da final gecesi  

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Geleneksel turnuvanın finalinde son şampiyon Eti Group ile ISG Plus karşılaşacak. Maç saat 23.00’de başlayacak. Öncesinde miniklerin ve Kocaelisporlu eski şöhretlerin gösteri maçları var. Tertip Kurulu Başkanı Metin Özkan tüm futbol severleri turnuvanın kapanışına davet etti.

Altın Kiraz’da final gecesi   mask
Altın Kiraz’da final gecesi  
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ETİ GROUP MU, ISG PLUS MU?

Bu yıl Şenol Çiçek’in sahibi olduğu Full Medya’nın sponsorluğunda 12’nci kez düzenlenen Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nda sona gelindi. Cuma akşamı oynanan yarı final maçlarında geçen yılın şampiyonu Eti Group ile Isg Plus rakiplerine üstünlük sağladı ve finalist oldu. Final maçı bu akşam oynanacak. Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri’ndeki kapanış günü programı saat 21.00’de Körfez İlçesi Birlik ile Metin Özkan futbol okulları arasındaki gösteri maçıyla başlayacak.

METİN ÖZKAN DAVET ETTİ

Ardından Kocaelisporlu eski futbolcularla protokol yine gösteri maçı oynayacak. Turnuvanın final maçının başlama saati 23.00 olarak belirlendi. Finalin ardından kupa ve plaket töreni yapılacak. Dereceye girenlere kupa, sponsorlara, gol kralı, centilmen takım ve sporcu, en iyi kaleci, en iyi taraftara plaket verilecek. Tertip Komitesi Başkanı Metin Özkan ile koordinatör Mithat Atalay, tüm futbol severleri turnuvanın kapanışına, finaline davet etti.

Altın Kiraz’da final gecesi  
Altın Kiraz’da final gecesi  

Kaynak: spor servisi

# Körfez

26 Mar 2024 - 18:41 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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