U-18 Ligi Play-Off’ta ikinci maçlar bugün

HİSAREYNSPOR-GEBZESPOR
U-18 Ligi Elit Play-Off’da ikinci haftanın bir diğer önemli buluşması da Hisareynspor ile Gebzespor arasında oynanacak. İlk maçında Darıca Birlikspor’u 1-0 yenen Hisareynspor ile ilk maçında Gölcükspor’a 2-1 kaybeden Gebzespor arasında Derince Stadı’ndaki karşılaşma 15.30’da start alacak. İlk maçında Hereke Yıldızspor ile berabere kalan Körfez GB ise Darıca Birlikspor ile karşılaşacak. Hereke Stadı’nda 15.30’da başlayacak maçta Darıca Birlikspor da ilk galibiyetini alıp, iddiasını kalan maçlara taşımak istiyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.