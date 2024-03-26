Küçük erkekler futbolda heyecan noktalandı

ŞAMPİYON ÇAYIROVA’DAN ÇIKTI

Küçükler futbolda 36 takım şampiyonluk için yarıştı. 1 aydır devam eden maçlarda önceki gün final vardı. Finali Çayırova Güzeltepe Ortaokulu ile Darıca 60.Yıl Ortaokulu takımları oynadı. Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan final maçında rakibine 4-0 üstünlük sağlayan Çayırova Güzeltepe Ortaokulu Kocaeli şampiyonu oldu. Finale kadar çok başarılı maçlar oynayan Darıca 60.Yıl Ortaokulu ise ikincilikle yetindi.

ÜÇÜNCÜ KÖRFEZ EMLAK

Bu yıl çok büyük çekişmeye sahne olan ortaokullar arası küçük erkekler futbolda yarı finalde kaybeden Körfez Emlak Konut ile İzmit Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu, üçüncülük maçında karşılaştı. Geçen yıl ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden, üçüncü olan Nuh Çimento, bu kez gruplara gidemedi. Nuh Çimento’yu 3-1 yenen Körfez Emlak Ortaokulu, final oynayan Çayırova Güzeltepe ve Darıca 60.Yıl Ortaokulu ile birlikte Türkiye Şampiyonası’na katılacak.

ŞAMPİYON GÜZELTEPE- Küçükler futbolda oynadığı futbolla beğeni kazanan, finalde de Darıca 60.Yıl Ortaokulu’nu 4-0 yenen Çayırova Güzeltepe Ortaokulu şampiyon oldu.

BÜYÜK SEVİNÇ- Güzeltepe Ortaokulu, final maçını kazandı, çok büyük sevinç yaşadı.

MİNİKLER ŞOV- Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan final ve üçüncülük müsabakalarında miniklerin şovu vardı.

İKİNCİ- Final maçında Çayırova Güzeltepe Ortaokulu’na 4-0 yenilen Darıca 60.Yıl Ortaokulu, ikinci olarak ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek. Kupasını Avni Kalkavan Stadı’nın Amiri Metin Kaymaz verdi.

ÜÇÜNCÜ- Körfez Emlak Konut Ortaokulu, üçüncülük maçını kazandı, Türkiye Şampiyonası’na gitme hakkını elde etti.

HAKEMDEN YARDIM- Küçükler futbolda maçlar çok keyifliydi. Maç içinde hakem minik futbolculara yardımcı olmaya çalıştı.