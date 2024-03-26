Ertuğrul Gazi Lisesi Korfbolda 2’de 2 yaptı

ÇARŞAMBA GÜNÜ SAKARYA İLE OYNAYACAK
Korfbolda grup maçları da ilimizde oynanıyor. Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan maçlarda temsilcimiz ilk iki maçını rahat kazandı. Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi, ilk maçında Edirne Lisesi’ni 19-3, ikinci karşılaşmasında da Düzce Farabi Anadolu Lisesi karşısında 20-2 gelip geldi. Beden Eğitim öğretmeni Fatih Öztürk’ün çalıştırdığı temsilcimiz, Çarşamba günü üçüncü maçında Sakarya Spor Lisesi ile karşılaşacak.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.