Özel sporculardan üç birincilik

KAĞITSPOR’UN ÖZEL SPORCULARI MİLLİ TAKIMDA MADALYA KAZANDI

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen "Down sendromluların olimpiyatı" olarak adlandırılan organizasyonda Milli takım adına yarışmalara katılan Kağıtsporlu özel sporcuları oldukça başarılıydı. Özel milli judocuların bireysel müsabakalarında Kağıtsporlu Ferda Firuze Şevval Devrim kadınlarda 48 kg’da birinci oldu. Judo erkeklerde ise Talha Ahmet Erdem 73 kg’da, Doğukan Coşar da 81 kg’da birincilik kürsüsünde yer aldılar.

KAĞITSPOR’DAN MUTLAMA

Mavi-Beyazlı ekibin bir diğer sporcusu Mehmet Can Topal da 73 kg’da üçüncü sırayı elde etti. Kağıtsphor Kulübü’nrden yapılan açıklamada, “Trisomegames Down Sendromlu Özel Olimpiyatlarında judocularımız Büyük bir başarıya imza attı. Kulübümüz Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında madalya kazanmış 4 judocumuz ile Olimpiyatlara katılarak 3 Altın, 1 Bronz madalya kazanmışlardır. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz” denildi.