Özel sporculardan üç birincilik

KAĞITSPOR’UN ÖZEL SPORCULARI MİLLİ TAKIMDA MADALYA KAZANDI
Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen "Down sendromluların olimpiyatı" olarak adlandırılan organizasyonda Milli takım adına yarışmalara katılan Kağıtsporlu özel sporcuları oldukça başarılıydı. Özel milli judocuların bireysel müsabakalarında Kağıtsporlu Ferda Firuze Şevval Devrim kadınlarda 48 kg’da birinci oldu. Judo erkeklerde ise Talha Ahmet Erdem 73 kg’da, Doğukan Coşar da 81 kg’da birincilik kürsüsünde yer aldılar.
KAĞITSPOR’DAN MUTLAMA
Mavi-Beyazlı ekibin bir diğer sporcusu Mehmet Can Topal da 73 kg’da üçüncü sırayı elde etti. Kağıtsphor Kulübü’nrden yapılan açıklamada, “Trisomegames Down Sendromlu Özel Olimpiyatlarında judocularımız Büyük bir başarıya imza attı. Kulübümüz Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında madalya kazanmış 4 judocumuz ile Olimpiyatlara katılarak 3 Altın, 1 Bronz madalya kazanmışlardır. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz” denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.