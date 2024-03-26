Yelkende ikincilik

KAĞITSPORLU EMRE YILMAZ’DAN BÜYÜK BAŞARI

Büyükşehir Kağıtspor, bireysel sporlarda bir önemli başarıya daha imza attı, ikincilik kazandı. Büyükşehir Kağıtspor’un yelken de en önemli sporcusu Emre Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Marmaris’te düzenlenen Compus Cup Yelken yarışmasında 18 tekne, 170 sporcu arasında ikinci oldu. Kağıtspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Bu önemli organizasyonda başarılı olan sporcumuz ve antrenörümüzü kutluyoruz” denildi.

Kaynak: spor servisi