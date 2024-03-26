Kimisi Hindistan’da, kimisi Libya’da

İKİNCİ LİG’DE OYNAYANLAR VAR

Kocaelispor’un ilk yabancı transferi olan Abdoulaye Cisse şimdilerde yeşil siyahlı temsilcimize transfer olduğu Sırbistan 1.Lig takımlarından Novi Pazar’da forma giyiyor. O dönem büyük umutlarla transfer edilen bir diğer isim Mandjeck ise Kocaelispor’dan ayrıldıktan sonra önce Kıbrıs’a gitti. Mandjeck bu sezon başında İsrail 2. Lig ekiplerinden Kiryat Shmona takımına transfer oldu. Yeşil siyahlıların yine büyük umutlarla kadrosuna kattığı Pereira ise Kocaelispor’dan ayrıldıktan sonra Polonya temsilcisi Wisla Krakow ile anlaştı ancak yalnızca 6 maçta forma giydi. Wisla’dan ayrılan Pereira sezon başında Yunanistan 2. Lig ekiplerinden Athens’in yolunu tuttu.

CABEZAS’IN MAÇI YOK

Temsilcimizin Atalanta’dan kiraladığı Bryan Cabezas ise daha sonraki sezonlarda takım bulmakta zorlandı. Atalanta’nın sözleşmesini feshettiği Bryan geçen sezon başında ülkesinin takımlarından El Nacional’e transfer oldu Cabezas son resmi maçını Kocaelispor formasıyla 31 Ekim 2021 tarihinde oynadı. O maçta çapraz bağları kopan Bryan sezon başında transfer olduğu El Nacional’e transfer oldu ancak geriye kalan 5 haftada kadroya giremedi. Orta sahanın önemli ismi Yunan Kolovos Hindistan 1.Lig ekiplerinden Dewa’ya giderken, Tissdell Libya Ligi ekiplerinden El Misraty’e transfer oldu.

BABACAR UHUD’A GİTTİ

Kocaelispor’un o sezon dikkat çeken isimleri arasında yer alan Rasheed Akanbi ise Moldova Ligi ekiplerinden Sheriff’e transfer oldu. Akanbi sakatlığından dolayı bu sezon formasından uzak kaldı. Kocaelispor’a transfer olduğunda performansıyla eleştirilerin odağında olan isimlerden Omolo bir dönem kulüpsüz kaldı. Daha sonra Belçika’da 3.Lig ekiplerinden Viise’ye transfer olan Omolo bu sezon başında 2.lig temsilcisi Oostende’ye transfer oldu ancak sadece 5 maçta forma giyebildi. Çin’e giden Dino oradaki umduğunu bulamazken, devre arasında gol umudu olarak alınan Babacar ise Arabistan’da forma şansı bulamadı.