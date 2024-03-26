Durul’dan Yılmaz’a forma hediyesi

KULÜP PAYLAŞTI
İstanbul’da yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a Kocaelispor forması hediye edildi. Kulüpten yapılan paylaşımda, “Başkanımız Recep Durul, Kocaeli İş Dünyası Buluşması programına katılım sağladı. Başkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a formamızı takdim etti” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.