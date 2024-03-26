Kocaelispor farklı mağlup oldu: 5-2

İLK YARI 2-2 BİTTİ
Başakşehir Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada Başakşehir ile karşılaşan Kocaelispor güçlü rakibine 5-2 kaybetti. İlk yarısı 2-2 biten maçta Başakşehir’in gollerinin ikisini de penaltında Berkay Özcan attı. Kocaelispor’un golleri ise Cem ve Amaral’dan geldi. Son 15 dakikasına 2-2 girilen maçta Başakşehir Figueiredo’nun golüyle 3-2 öne geçti. Son bölümde 2 gol daha bulan İstanbul temsilcisi sahadan 5-2 galip ayrıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.