Lawal formayla tanıştı

20 DAKİKA OYNADI
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan maçta Kocaelispor’un Nijeryalı genç santraforu ilk kez yeşil siyahlı formayı giydi. Son 20 dakika oyuna giren 18 yaşındaki Lawal ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Başakşehir maçı Lawal’ın Kocaelispor formasıyla çıktığı ilk maç oldu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.