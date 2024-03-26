Tatil bölgesi ve plajların olduğu alanda hayvancılık yapılıyor

Bayramoğlu Karani Sokak Kışbağları mevkiinde oturan vatandaşlar, “Bayramoğlu Darıca halk plajlarının bulunduğu şehirle iç içe yaşantının bulunduğu Darıca Ada bölgesine yakınlığı ile bilinen nezih bir yerleşim alanı. İstanbul'a bu kadar yakın bölgede ve tatil bölgesinde hayvancılık yapılıyor.

RESMEN KÖY HAYATI

Aynı duvarı kullandığım üst tarafımda bulunan komşumuz kaçak olarak kurban kesim alanı yapmıştır. Sözlü uyarılarımıza rağmen hiçbir gelişme olmadı. Kesinlikle şikayet ediyorum. Kurban kesim alanı ve hayvancılık tesisi bu kadar şehir içinde olamayacağını düşünüyorum. Tarım arazilerinde açıkça hayvancılık yapılıyor. Tezekler alttan benim arsama karışıyor ve yol boyunca diğer komşularımızın arazisine akıyor. Mahallemizde müstakil evler, villalar çoğunluktadır. Koku, ses, tezekten kaynaklı sineklerden evlerimizde duramıyoruz. Resmen köy hayatı yaşıyoruz.

DUVARLAR PATLADI

Öncelikle üst tarafımızda bölgenin imarına uymayacak şekilde kaçak olarak inşa edilen kurban kesim alanının yıkılmasını ve hayvancılığın yapılmamasını bu bölgede talep ediyorum. Nezih ve tatil bölgesinde yakışmayan görüntülere sebep oluyor bu durum. Ailemizle basketbol sahamızda veya çocuk oyun parkımız da vakit geçirmek istiyoruz ama tezek akıyor üst arsadan. Duvarlar basınca dayanamadı ve patladı. Bunun sorumlularına cezai işlem uygulanmasını ve bu durumun çözülmesini istiyorum. Misafirlerimiz kokudan dolayı gelmiyor. Psikolojik olarak bu durum bizi yıpratıyor. Maddi ve manevi zararlarımız var” dedi.