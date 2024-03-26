Tutuş: Son 5 yılda İzmit’e kapalı pazar yapılmadı

Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, Kadıköy Düğün Salonunda iftar programı düzenlendi. Grup Seyyah'ın müzik dinletisi ile sahne aldığı, 1400 kişilik programda birlikte oruçlar açılırken konuşmalar yapıldı. İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörleri Hasan Ayaz ve Abdullah Köktürk, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Alper Kocaoğlu, esnaf oda başkanları ve Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası üyeleri katıldı.

VAR GÜCÜMÜZLE BİR ŞEYLER YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar yaptığı konuşmada, "2 seneden beri var gücümüzle bir şeyler yapmak için çalışıyoruz, bunu da esnafımız görüyor. Artık takdir sizlerin. Tahir başkanımızın geçen yıl bize verdiği bir söz vardı. Bu kapsamda Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı'na sundurmamız yapılacaktı, çalışmalar başladı. Özellikle pazar alanındaki tuhafiye esnafımız askı sıkıntısı vardı, bu sıkıntı da geride kalıyor. Pazarda yer sıkıntısı yaşayan esnaflarımız vardı, onların da yer sıkıntısı çözüldü" dedi.

HİZMET YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ BAŞLATTIK

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, konuşmasında şunları söyledi: "Ben bugün burada Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı olarak bulunuyorum fakat bundan önce de İzmit Belediye Meclisi Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yaptım. Bugüne kadar bizi en fazla yoran oda başkanlarından biri Ramazan başkan. Başkan bizlere her daim pazarcıların sıkıntılarını aktardı. Pazarcıların sıkıntıları biliyoruz. Son 5 yılda İzmit'te hiç bir pazar kapalı pazar olmadı. Göreve geldiğimizde Yahyakaptan başta olmak üzere pek çok pazarı kapalı pazara dönüştüreceğiz. Pazar günü yapılacak seçimde desteğini istiyoruz. Bugüne kadar kim bu kente bir çivi çaktıysa Allah hepsinden razı olsun, biz de hizmet yürüyüşümüzü başlattık. Allah bize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin"

ÇÖPLER EN AZINDAN ÇÖP KAMYONLARIYLA TAŞINIR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz ise, "Az önce başkan pazar alanı çevresine sundurma yapılıyor olmasından bahsetti, bizler hizmetkârlarız ve vatandaşımız bir şey isterse yaparız. Uyum siyaseti çok önemlidir. İzmit Belediye Başkanımız ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız bir olduğunda pazarların çevresi de kapanır, İzmit'te de çöpler en azından çöp kamyonlarıyla toplanır" dedi.