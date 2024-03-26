Bakan Koca'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Oyuncu Kadir İnanır, İstanbul Beykoz'daki evinde 24 Mart Pazar günü rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı.

"ENTÜBE DURUMDAN ÇIKARILAMAMIŞTIR"

Bakan Koca, şunları belirtti:

* "24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sn. İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır.

* Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kaynak: Haber Merkezi