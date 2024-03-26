Bir kişi ölünce mi önlem alınacak?

Vatandaş sorunun çözmesi için verdiği mücadeleyi ve yaşadığı sıkıntıyı şöyle anlattı: Evimin arka bitişiğinde sahibi olmaması nedeniyle belediye personellerince yıkılan bir evin arsası bulunmakta. Yaklaşık 4 ay önce bu arsanın istinat duvarı evimizin üzerine yıkılacak önlem alınmasını rica ediyoruz diye her iki belediye de başvuru yaptık. Büyükşehir belediyesi bölge İzmit’e ait diyerek bizi İzmit Belediyesi’ne yönlendirdi. İzmit Belediyesi ise alanın özel mülkiyet olduğunu ve bu alana giremeyeceklerini söyledi. Sonrasında İzmit Belediyesi her hangi bir önlem de almadı.

NE GELEN VAR NE GİDEN

Aradan 2 ay geçti ve duvarın bir kısmı evimizin üzerine doğru yıkıldı. Şansımız varmış ki evimizin duvarı yıkılmadı ve bizim canımıza zarar gelmedi. Yıkımdan sonra tekrar belediyeyi aradım. Ancak ilgilenen olmadı. En son İzmit Belediye Başkanı ve CHP’nin başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in reklam amacı ile mesaj attığı hattı kaydettim ve buraya mesaj attım. 2 gün sonra bana dönüş yapıldı ve ilgili birimlerin konuyla ilgileneceği belirtildi. Ancak üzerinden 3 hafta geçti ne gelen var ne giden. Burada ailemden bir bireye zarar gelmeden önlem alınmasını istiyorum. Sahibi olmadığı için ev yıkılıyorsa o zaman sahibi olmadığı için istinat duvarının yıkımı da engellenebilir” dedi.

FOTOKOD

YENİDOĞAN

Kaynak: Haber Merkezi