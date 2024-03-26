Anıtlar Kurulu kafeye izin vermemiş!

İzmit Belediyesi ise alan ile ilgili bir tasarruflarının olmadığını ve kafenin Anıtlar Kurulu kararı ile alana masa sandalye attığını belirtti. Ancak bölge sakinleri bu açıklamanın ardından Anıtlar Kurulu ile görüştü. Görüşmenin sonucunda açıklama yapan bölge sakinlerinden Sedat Tuna Yalıncan, “Acısu meydanını bir kafenin işgal etmesi üzerine yapılan bir gazete haberine açıklama gönderen İzmit Belediyesi, kafenin Anıtlar Yüksek Kurulundan izin aldığını iddia etti. Bunun üzerine kurul yetkilisi bir tanıdığımı arayarak gerçeğin ne olduğunu sordum. Yetkili, “5 tane üniversite hocası hiç işi kalmadı da çay ocağı ruhsatı verecek, kaldırım işgali izni mi verecek. Çocuklar bile daha etkili yalanlar söyler” dedi. İzmit Belediyesinin kalitesi ortada işte. Kendi ruhsatına bile sahip çıkan, işgallere göz yuman bir belediye” açıklamasında bulundu.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.