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Kocaeli’de 5 ilçe elektriksiz kalacak (27 Mart Kocaeli Elektrik Kesintisi)

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Kocaeli’de 27 Mart Çarşamba günü 5 ilçede elektrik kesintileri yaşanacak.

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SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli’de 27 Mart Çarşamba günü 5 ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Gölcük, Çayırova, Kartepe, Körfez, Karamürsel ilçelerinde kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:

PK Koduİl İlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
58431KOCAELİGÖLCÜK ULASLI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI 1035 SK., 1036 SK., 1116. SK., 1119., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1129., 1140., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD.27.03.202409:3017:30
58432KOCAELİÇAYIROVA ŞEKERPINAR FEVZİ ÇAKMAK CD.27.03.202409:0017:00
58434KOCAELİÇAYIROVA ŞEKERPINAR ECE SK.27.03.202409:0017:00
58503KOCAELİKARTEPE ÇEPNI, ÇEPNİ, EMEKEVLER DEGIRMEN, DEĞİRMEN SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., GÖZTEPE SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HANDAN SK., HOCA ALİ EFENDİ SK., NAZİF OKUMUŞ CD., OKUMUŞLAR SK., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., ÜÇYOL SK., YONCALI SK.27.03.202409:0011:00
58504KOCAELİKARTEPE SUADİYE 10.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., AYVAZ SK., BLD.BŞK.SADIK YILMAZ SK., BLD.BŞK.VEYSEL KANYILMAZ SK., DOGAL SK., ERENLER CD., EROĞLU SK., GALYANÇLAR SK., HAFIZ YUSUF SK., İRFAN, MESUDİYE CD., MÜEZZİN MEHMET SK., SALMANKURT ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK.27.03.202409:0011:00
58505KOCAELİKARTEPE ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE ACARLAR ÇIKMAZI SK., AKÇAKOCA CD., AYVALAR SK, DUTLUK, DUTLUK SK., EĞİTİM SK, ERİŞİM SK, FILIZLER, FİKİR SK, GÜLER SK, HACI RECEP SK., HASTANE SK.27.03.202411:0017:00
58506KOCAELİKARTEPE BALABAN, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE 11.İSİMSİZ SK., ABBAS SK., AHATLI SK., ALİOĞULLARI SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BALABAN CUMHURİYET CD., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK. SK., ÇANAKÇI SUYU SK., DEMİRCİLER SK., DERELI, DERELİ SK., DOKTOR AVNİ SK., ELÇİ SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLLİCE SK., GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, İFTİHAR SK, İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, KABAKOZ SK., KADER SK, KADIMEZARI CD., KADİR ASLAN SK, KARALAR SK., KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVRAK SK., KORUCU SK., KUPLAY SK., MEMISLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., ORTAKLAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., PERVANE SK., SEVIL, SEVİL SK., TALİP SK., TEPELİ SK, TOPKAPI, TOPKAPI CD.27.03.202409:0017:00
58508KOCAELİKARTEPE DERBENT, ŞİRİNSULHİYE ALİ EFENDİ SK., BESIKTAS, BEŞİKTAŞ SK., CEZAYİR SK., DESTAN SK., DOGUS, DOĞUŞ CD., GÜLENCE SK., KIRMALAR SK., RUMELİ SK., UZUN YOL SK.27.03.202409:0017:00
58598KOCAELİKÖRFEZ BARBAROS, FATIH, FATİH, GÜNEY, HACI OSMAN ADNAN KAHVECİ CD., AKSU SK., ALADAĞ SK., ARIKAN SK., ARPACI SK., ASLI SK., ATLI SK., AVCI SK., AZİZ SK., BAŞAK SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., BODUR SK., CANAN SK., CANBAY SK., CEVİZ SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇAKMAKLI SK., ÇERKEZ SK., ÇİM SK., DEMIRKOL, DEMİRKOL SK., DENIZ, DENİZ SK., DÜZ SK., ELMALI SK., ENGIN, ERIS, ERİŞ SK., FETIH, GARP SK., GİZEM SK., GÜLDEN SK., GÜR SK., GÜVERCİN SK., HACI MUHARREM SK., HİCRET CD., HÜRRİYET BULVAR, IHLAMURLU SK., ILGIN SK., İ.OZAN SK., KANAL SK., KARANFİL SK., KAZIM AYVAZ, KAZIM AYVAZ SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KELEBEK SK., KENT CD., KİRAZ CD., MEHTAP, MEHTAP CD., MEYDAN SK., NENE HATUN, NENE HATUN CD., NEYZEN SK., PINAR SK., POLIS, POLİS SK., SEHER SK., SOLMAZ, SOLMAZ SK., SUNA SK., TARLA SK., TAYFUN CD., TINAZTEPE SK., TOPRAK SK., TUGRUL, TUĞRUL CD., TÜPRAŞ SOSYAL TESİSLERİ YOLU S, VARAN SK., YEŞİLÇINAR SK., YONCA, YONCA SK.27.03.202413:0016:00
58606KOCAELİKARAMÜRSEL AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜLERSOY SK., ISTANBUL, İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SADIK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD.27.03.202413:0017:00

Kaynak: Haber Merkezi

# sosyal, İstanbul, polis, Kocaeli, İzmit, Körfez, ilçe, Kartepe

26 Mar 2024 - 23:20 Kocaeli- Yaşam --- Okunma

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