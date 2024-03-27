A Milli Takım'ın EURO 2024'teki son rakibi belli oldu!

2024 Avrupa Şampiyonası'na gidecek son takımları belirleyecek olan Play-Off C yolunda Gürcistan ile Yunanistan, Boris Paichadze Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 90 dakikalık normal süresi ve 15'er dakikalık iki uzatma dakikasında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi. A Milli Takım'ın EURO 2024'teki son rakibini belirleyecek olan Gürcistan-Yunanistan maçı penaltılara gitti.
Gürcistan penaltı atışlarında Yunanistan'ı 4-2 mağlup ederek EURO 2024'e katılım hakkı kazandı. Gürcistan tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.
A Milli Takım EURO 24'teki ilk maçını 18 Haziran'da Gürcistan'la oynayacak. Ay-Yıldızlılar 22 Haziran'da Portekiz'le, 26 Haziran'da ise Çekya ile karşı karşıya gelecek.
EURO 2024'te 4'erli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek. 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.