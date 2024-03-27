A Milli Takım'ın EURO 2024'teki son rakibi belli oldu!

2024 Avrupa Şampiyonası'na gidecek son takımları belirleyecek olan Play-Off C yolunda Gürcistan ile Yunanistan, Boris Paichadze Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 90 dakikalık normal süresi ve 15'er dakikalık iki uzatma dakikasında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi. A Milli Takım'ın EURO 2024'teki son rakibini belirleyecek olan Gürcistan-Yunanistan maçı penaltılara gitti.

Gürcistan penaltı atışlarında Yunanistan'ı 4-2 mağlup ederek EURO 2024'e katılım hakkı kazandı. Gürcistan tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.

A Milli Takım EURO 24'teki ilk maçını 18 Haziran'da Gürcistan'la oynayacak. Ay-Yıldızlılar 22 Haziran'da Portekiz'le, 26 Haziran'da ise Çekya ile karşı karşıya gelecek.

EURO 2024'te 4'erli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek. 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak.

Kaynak: Haber Merkezi