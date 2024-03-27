Muhtar adayının afişi mahalleyi elektriksiz bıraktı

Yenişehir Mahallesi’nde muhtarlık yarışına giren Seçkin Karakoyun, Oba Sokak ile Şancı Sokak arasında büyük bir pankart astı. Büyük olan pankartın başına getireceklerini farkında olmayan Karakoyun, muhtarlık çalışmalarına devam etti. Önceki gün Kocaeli’de yaşanan fırtınada bu büyük pankart elektrik tellerine dolandı. Tellere dolanmasının ardından elektriklerin kesilmesine neden olan pankart, saatlerce mahalleye elektrik verilmesine engel oldu.