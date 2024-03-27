Metin Hakan Gündüz muhtar adayı

Mahallesinde yapacağı çalışmaları anlatan Gündüz, “Mahallemizde geleneksel olan mahalle bayramlaşmasını yeniden yapmaya başlayacağız. Mahalle aralarında araç trafiğine, ambulans ve itfaiye geçişine engel olacak şekilde yapılan araç parklarının çözümü konusunda gerekli aksiyonlar alınacaktır. Kültür Tepesi alanında kırık tahta döşemelerin tamir edilmesi ve parkın aktif şekilde sosyal ve kültürel etkinlikler organize edilmesi için yetkililer ile görüşeceğiz. Parklara spor aletlerinin yerleştirilmesi, karanlık olan sokak ve parkların aydınlatılması için yerel yönetimlerle görüşeceğiz. Mahallemizde ihtiyaç sahiplerine destek vereceğiz.

METİN HAKAN GÜNDÜZ KİMDİR

Metin Hakan Gündüz, 1973 İzmit Kemalpaşa Mahallesi doğumlu. 50 yıldır mahallede yaşayan Gündüz, uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra geçtiğimiz yıl emekli oldu. Gündüz, evli ve 2 çocuk babası.