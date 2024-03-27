Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Perde Arkası

Metin Hakan Gündüz muhtar adayı

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit Kemalpaşa Mahalle Muhtarlığına adaylığını açıklayan ve uzun zamandır mahallede çalışma yapan Metin Hakan Gündüz, tüm komşularından mahalleye hizmet gelmesi için kendisine ve azalarına destek vermesini istedi.

Metin Hakan Gündüz muhtar adayı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Mahallesinde yapacağı çalışmaları anlatan Gündüz, “Mahallemizde geleneksel olan mahalle bayramlaşmasını yeniden yapmaya başlayacağız. Mahalle aralarında araç trafiğine, ambulans ve itfaiye geçişine engel olacak şekilde yapılan araç parklarının çözümü konusunda gerekli aksiyonlar alınacaktır. Kültür Tepesi alanında kırık tahta döşemelerin tamir edilmesi ve parkın aktif şekilde sosyal ve kültürel etkinlikler organize edilmesi için yetkililer ile görüşeceğiz. Parklara spor aletlerinin yerleştirilmesi, karanlık olan sokak ve parkların aydınlatılması için yerel yönetimlerle görüşeceğiz. Mahallemizde ihtiyaç sahiplerine destek vereceğiz.

METİN HAKAN GÜNDÜZ KİMDİR

Metin Hakan Gündüz, 1973 İzmit Kemalpaşa Mahallesi doğumlu. 50 yıldır mahallede yaşayan Gündüz, uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra geçtiğimiz yıl emekli oldu. Gündüz, evli ve 2 çocuk babası.

Metin Hakan Gündüz muhtar adayı

# sosyal, İzmit, araç, Emekli

27 Mar 2024 - 00:09 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.544.116 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Ford Gölcük’e okul yaptıracak mask
Ford Gölcük’e okul yaptıracak
Tatil bölgesi ve plajların olduğu alanda hayvancılık yapılıyor mask
Tatil bölgesi ve plajların olduğu alanda hayvancılık yapılıyor
Ömerağa Mahallesi muhtar adayı Sarıman, destek istiyor mask
Ömerağa Mahallesi muhtar adayı Sarıman, destek istiyor
Maide Mescit bu yaz açılacak mask
Maide Mescit bu yaz açılacak
Gölkay çürümeye terk edildi mask
Gölkay çürümeye terk edildi
e-bebek indirimi uygulamadı mask
e-bebek indirimi uygulamadı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL