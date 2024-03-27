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Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi." açıklaması sonrası promosyon başvurularında rekor kırıldı. Promosyon başvurularının ilk gününde Ziraat Bankası'na 446 bin, Vakıfbank ve Halkbank'a da toplam 100 bin kişi başvurdu.

Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, kamu bankaları tarafından emeklilere verilecek promosyona ilişkin yapılan başvurular rekor seviyeye ulaştı.Erdoğan'ın, 21 Mart'taki Kayseri mitinginde sarf ettiği "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi." sözleri sonrası birçok emekli kamu bankalarına koştu.

ZİRAAT BANKASI'NA YARIM MİLYONA YAKIN EMEKLİ BAŞVURDU

Kamu bankalarının emekli promosyonları artırıldıktan sonra, dün başvuru rekoru kırıldı. Promosyon başvurularının ilk gününde Ziraat Bankası'na 446 bin başvuru gerçekleştirilirken Vakıfbank ve Halkbank'a da toplam 100 bin kişi başvurdu.

ÖDEMELER 28 MART'TA HESAPLARA YATACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon ödeme tarihleriyle ilgili bilgi vererek, ödemelerinin 28 Mart Perşembe günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

21 Mart'ta AK Parti Kayseri mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli promosyonlarına ilişkin, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." demişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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27 Mar 2024 - 00:13 - Ekonomi --- Okunma

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