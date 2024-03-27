Türkiye, Avusturya karşısında farklı yenildi

Ernst Happel stadında oynan maç saat 22.45'te başladı. Avusturya maça Schlager, Posch, Danso, Wöber, Mwene, Baumgartner, Seiwald, Schlager, Schmid, Laimer, Gregoritsch 11'iyle çıktı.
Türkiye ise mücadeleye Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız 11'iyle başladı.
İLK YARIDA 3 GOL
Avusturya 2. dakikada Schlager ile 1-0 öne geçti.
25. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıyı gole çevirdi ve skor 1-1 oldu.
44. dakikada Gregoritsch ilk yarının skorunu tayin eden golü attı: 2-1.
Avusturya, 48. ve 59. dakikada Gregoritsch ile bulduğu gollerle skoru 4-1'e getirdi.
78. dakikada Baumgartner ev sahibi takımın 5. golünü attı.
90+6'da Entrup skoru 6-1'e getirdi ve maçın sonucunu belirledi.
Montella yönetiminde ilk yenilgisini Macaristan karşısında yaşayan ay-yıldızlı ekip, ikinci mağlubiyetini Avusturya'dan aldı.
Milli takım, İtalyan teknik adam yönetiminde daha önce oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.
Milli takım, bugün aldığı mağlubiyetle ayrıca 2024 yılında oynadığı ilk iki maçı da kaybetmiş oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.