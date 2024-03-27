Pikap ile otomobil çarpıştı: 1 hafif yaralı

Kaza gece saatlerinde, Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. A.K. idaresindeki 06 ZGY 59 plakalı otomobil ile E.K. hakimiyetindeki 41 TK 836 plakalı pikap çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan G.K. hafif yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen G.K., hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.