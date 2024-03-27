Mahzen-21 operasyonunda "Alevler" suç örgütü çökertildi, 13 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'da eş zamanlı "Mahzen-21" operasyonu düzenlendiğini belirtti.
Yerlikaya, operasyonda elebaşılığını Süleyman Alev'in yaptığı "Alevler" olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütünün çökertildiği, elebaşının da aralarında olduğu örgüt üyesi 13 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.
Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin, göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işlediklerinin tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlar sonucu, 2 araca, ruhsatsız tabancalara ve fişeğe el konulduğunu kaydetti.
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve çetelere milletimizin duası ve desteğiyle göz açtırmayacağız️." ifadesini kullanan Yerlikaya, Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.