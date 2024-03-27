Ayar ailesi 1500 kişiyi iftarda ağırladı

Yaklaşık 1500 kişinin bir araya geldiği iftar yemeği, Sultanorhan Mahalle Muhtarlığının yanındaki parkta gerçekleşti. Parkın kapasitesinin üzerindeki katılım gerçekleşen iftar organizasyonu, Ayar ailesine olan sıcaklığının ve dayanışmasının ne denli güçlü olduğunu gösterdi.

MUHTAR ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Gebze bölgesindeki birçok mahalle muhtarının katılım gösterdiğin iftar yemeğine; Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner ve Gebze İlçe Nüfus Müdürü Hasan Aydın gibi önemli isimlerde katılım sağladı. Kuran-ı Kerim tilaveti eşliğinde başlayan iftar programı öncesi bir konuşma yapan Hüseyin Ayar, katılımın yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayar, "Bu kadar kalabalık bir katılım bizi gerçekten mutlu etti. Hepinize teşekkür ederim. Bu birlik ve beraberlik, bizim için çok kıymetli. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte dualarımızın kabul olmasını diler, şimdiden Ramazan Bayramınızı kutlarım" dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ