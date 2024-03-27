Gram altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları, yeni güne yatay başladı. Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak kişisel tüketici harcamaları (PCE) verisine odaklandı. Ons altın, bugün yüzde 0,02 düşüşle 2.178 dolardan işlem gördü. Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi. Gram altın, 2.256 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın, 3.728 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.
Dolar, ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verilerin ardından değer kazandı. Dolar endeksi yüzde 0,05 artışla 104 seviyesinin üzerine çıktı.
Kaynak: NTV
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.