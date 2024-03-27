Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 27 Mart 2024 Çarşamba

ABD Doları: 32,21 (Alış) - 32,23 (Satış)
EURO: 35,06 (Alış) - 35,12 (Satış)
STERLİN: 40,87 (Alış) - 41,07 (Satış)
1 DOLAR = 32,23 TL
Kaynak: Haber Merkezi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
ABD Doları: 32,21 (Alış) - 32,23 (Satış)
EURO: 35,06 (Alış) - 35,12 (Satış)
STERLİN: 40,87 (Alış) - 41,07 (Satış)
1 DOLAR = 32,23 TL
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.