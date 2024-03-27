A Milli Takım'ın son rakibi belli oldu

EURO 2024 Elemeleri Play-off C Yolu finalinde normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Yunanistan'ı seri penaltılarla 4-2 mağlup eden Gürcistan, F Grubu'nda A Milli Takım'ın rakibi oldu.

Gürcistan, böylelikle tarihinde de ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkını elde etti.

Ay-yıldızlı takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki diğer rakipleri ise Portekiz ve Çekya olmuştu.

İLK MAÇIMIZ GÜRCİSTAN'LA

Millilerimiz, Avrupa Şampiyonası macerasına 18 Haziran'daki Gürcistan karşılaşmasıyla başlayacak.