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A Milli Takım'ın son rakibi belli oldu

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A Milli Takım'ın EURO 2024'te gruptaki son rakibi Gürcistan oldu.

A Milli Takım'ın son rakibi belli oldu mask
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EURO 2024 Elemeleri Play-off C Yolu finalinde normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Yunanistan'ı seri penaltılarla 4-2 mağlup eden Gürcistan, F Grubu'nda A Milli Takım'ın rakibi oldu.

Gürcistan, böylelikle tarihinde de ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkını elde etti.

Ay-yıldızlı takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki diğer rakipleri ise Portekiz ve Çekya olmuştu.

İLK MAÇIMIZ GÜRCİSTAN'LA

Millilerimiz, Avrupa Şampiyonası macerasına 18 Haziran'daki Gürcistan karşılaşmasıyla başlayacak.

27 Mar 2024 - 09:24 Kocaeli- Spor --- Okunma

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