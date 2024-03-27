A Milli Takım'ın son rakibi belli oldu

EURO 2024 Elemeleri Play-off C Yolu finalinde normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Yunanistan'ı seri penaltılarla 4-2 mağlup eden Gürcistan, F Grubu'nda A Milli Takım'ın rakibi oldu.
Gürcistan, böylelikle tarihinde de ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkını elde etti.
Ay-yıldızlı takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki diğer rakipleri ise Portekiz ve Çekya olmuştu.
İLK MAÇIMIZ GÜRCİSTAN'LA
Millilerimiz, Avrupa Şampiyonası macerasına 18 Haziran'daki Gürcistan karşılaşmasıyla başlayacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.