Muhtar Adayı Hozar: 55 yıllık mahalle sakiniyim sorunları biliyorum

OĞUZ BAYRAKTAR SONRASI GÖREVİ DEVRALDI

2019 Yerel Seçimlerinde İzmit Körfez Mahallesi Muhtarlığına Oğuz Bayraktar seçilmişti fakat görev süresi içerisinde kalp krizi geçirerek vefat etti. Bayraktar’ın vefatı sonrası birinci sıra azası Ahmet Hozar, vekil muhtar olarak görevi devraldı. Yaklaşık 8 aydan bu yana vekil muhtar olarak görevi yürüten emekli ve 3 çocuk babası Hozar, 31 Mart’ta yapılacak seçimde de muhtar adayı olarak seçmen karşısına çıkıyor. 55 yıldır Körfez Mahallesi sakini olduğunu ifade eden Hozar, vekil muhtar olarak görev aldığı sürede mahalledeki sorunların çözümü için çalışmalar yaptığını ve yetkililerin mahalleye bakmalarını sağladığını ifade etti.

SORUNLARIN BİR BÖLÜMÜNÜ ÇÖZDÜM

Ahmet Hozar, “ Hizmet için varım. 55 yıllık mahalle sakini olarak tüm sorunları biliyorum. Sorunların bir bölümü vekil muhtarlığım sürecinde çözdüm. Örneğin mahallemizde rögarların daha nizami bir hale getirilmesi, D-100 üzerindeki çukurun kapatılması, mahallemizde yer alan molozların kaldırılması ve mahalleye ulaşımı sağlayan otobüsün daha verimli bir şekilde hizmet vermesi çözdüğümüz sorunlardan bazıları. Vekil muhtarlığım döneminde yetkililerin mahalleye bakmasını sağladım. Şimdi de muhtar olarak kalan sorunların çözümü için çalışmak istiyorum.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN VALİMİZE KADAR GİDECEĞİZ

Çözüm bekleyen sorunlarımız arasında ulaşımın daha kapsamlı ele alınması, spor alanları noktasında sıkıntılarımız var. Mahallemize imar konusunda 2 kat veriliyor, bunun değişmesi için çalışacağız. Daha pek çok çözülmeye bekleyen sıkıntımız var ama sözü aldık, 31 Mart’ı kazanan taraf olarak geçmemiz halinde halktan biri olarak sorunları çözeceğiz. Devletin tüm mekanizmalarının kapısını çalarak bu sorunları çözeceğiz. Çözülmeyen sorunların çözümü için valimize kadar gideceğiz. Bugüne kadar sorunlarımızı ilettik ve olumlu geri dönüşler aldık, sırada muhtar olarak daha fazlası yapmak var”