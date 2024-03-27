Ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü

Olay gece saatlerinde, İzmit Erenler Mahallesi Tunalı Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde alkol alan Mert Pala ve Murat Pala kardeşler bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Pala ağabeyi Murat Pala’yı boğazından bıçakladı.
GÖZALTINA ALINDI
Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Murat Pala’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağabeyini boğazından bıçaklayarak öldüren Mert Pala cinayet büro ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Emekli - İçki kötülüklerin anasıdır.
Hassan - Mübarek ramazanda. Sözün bittiği yer. İyi insanlara evlat acısı verme Allahım
Sabri - Alkol bütün kötülüklerin anasıdır. Alan, satan, satılan yerden alışveriş yapan vebale ortaktır.
Alkol Süründürür - bazen yazmak istediklerini yazamasın çünki öyle bir çıkmazdasınki neyse alkol denen illetin kardeşini bile vahşice öldürmene sebep olan bir pislikten başka bir şey değil
Zikri - Söylenecek şey çok ama yazık yapacak birşey yok
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.