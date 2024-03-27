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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
27 Mar 2024 - 09:30- Asayiş G:

Ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü

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İzmit’te evde alkol alan iki kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mert Pala (22) ağabeyi Murat Pala’yı (45) boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü mask
Ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü
Ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü
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Olay gece saatlerinde, İzmit Erenler Mahallesi Tunalı Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde alkol alan Mert Pala ve Murat Pala kardeşler bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Pala ağabeyi Murat Pala’yı boğazından bıçakladı. 

Ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü

GÖZALTINA ALINDI
Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Murat Pala’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağabeyini boğazından bıçaklayarak öldüren Mert Pala cinayet büro ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü
Ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü
Ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü

# İzmit, polis

27 Mar 2024 - 09:30 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
04

Hassan - Mübarek ramazanda. Sözün bittiği yer. İyi insanlara evlat acısı verme Allahım

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 27 Mart 10:44
03

Sabri - Alkol bütün kötülüklerin anasıdır. Alan, satan, satılan yerden alışveriş yapan vebale ortaktır.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 27 Mart 10:38
02

Alkol Süründürür - bazen yazmak istediklerini yazamasın çünki öyle bir çıkmazdasınki neyse alkol denen illetin kardeşini bile vahşice öldürmene sebep olan bir pislikten başka bir şey değil

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 27 Mart 10:31
01

Zikri - Söylenecek şey çok ama yazık yapacak birşey yok

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 27 Mart 10:10
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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