Ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü

Olay gece saatlerinde, İzmit Erenler Mahallesi Tunalı Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde alkol alan Mert Pala ve Murat Pala kardeşler bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Pala ağabeyi Murat Pala’yı boğazından bıçakladı.

GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Murat Pala’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağabeyini boğazından bıçaklayarak öldüren Mert Pala cinayet büro ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.