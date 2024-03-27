Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış beklenen yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege Bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kaynak: Haber Merkezi