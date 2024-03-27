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En dayanıklı atlar 120 km’lik parkurda yarıştı

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Büyükşehir’in ev sahipliğinde düzenlenen 2024 yılının ilk Türkiye Atlı Dayanıklılık Şampiyonası Gebze’den start aldı

En dayanıklı atlar 120 km’lik parkurda yarıştı mask
En dayanıklı atlar 120 km’lik parkurda yarıştı
En dayanıklı atlar 120 km’lik parkurda yarıştı
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın spor alanındaki çalışmaları ile ulusal ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapan ‘Sporun Başkenti Kocaeli’, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Atlı Dayanıklılık Yarışmalarına da ev sahipliği yaptı. Türkiye Binicilik Federasyonu’nun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlediği Türkiye Atlı Dayanıklılık Şampiyonası, Gebze Atlı Spor Kulübü Atlı Dayanıklılık yerleşkesi İstanbul Park Orman’da gerçekleştirildi. Heyecanlı ve bir o kadar da performansa dayalı çekişmeli geçen şampiyonaya 22 kulüpten 65 at ve sporcu katıldı.

En dayanıklı atlar 120 km’lik parkurda yarıştı

SPORUN VE SPORCUNUN BAŞKENTİ KOCAELİ

Sporun ve sporcunun başkenti Kocaeli vizyonu ile Başkan Büyükakın’ın destekleriyle her yıl daha fazla organizasyonla çıta ve başarılarını katlayarak büyüttüklerini belirten Gebze Atlı Spor Kulübü Başkanı Halit İpek, “Nisan ayında yapılacak Ulusal Atlı Dayanıklılık ile mayıs ayında yapılacak olan FEI Uluslararası Atlı Dayanıklılık yarışmalarında da kulübümüz Atlı Dayanıklılık branşının İstanbul Park Orman yerleşkesinde yapılmasını sağlaması amacıyla desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanımız Hasan Engin Tuncer, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın ve Gençlik ve Spor Daire Başkanı Ali Yeşildal, katılım sağlayan ve katkılarda bulunan hakem ve veteriner heyetine, sporcu ve atlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

DERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜL

Açık ve güneşli bir havada gerçekleşen yarışmalarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tüm sporcu ve katılımcıların için her türlü destek sağlarken yarış güzergah zeminin yumuşak olması sporcu ve atların çok keyifli bir yarış çıkarmalarını da sağladı. Renkli görüntülerin sahne olduğu yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllendirildiği 2 gün süren yarışlarda atlar, toplam 120 kilometrelik parkurda koştu. Her 40 kilometreden sonra veteriner kontrolüne giren atlar, sağlık durumlarının elvermesi durumunda yarışa devam edebildi. Performansa dayalı yarışları kulüp başkanları, sporcular ve aileleri izledi. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Yarışmalarda dereceye giren sporcular şöyle oluştu;

20 Km AD K (Kalifikasyon)

1- Alperen Demir /Ak Tolgalı

2- Ulrike Nöth / Alula

3- Polat Yavuz / Arapadem

4- Cem Çavuşlu / Büyük Selluma

5- Bengisu Altınköprü / Gloria

6- Ebru Beden / Gökbey

7- Pınar Eroğlu / Güdük

8- Şakir Tarık Çakır / Ispartalı

9- Kadir Fedai / Kaçanadam

10- Nihat Eray Torun / Tokyo

11- Mustafa Özlütürk / Zirvezra

12- Erkan Demir / Altay

13- Özgür Aslan /Adilhan

14- Zeynep Çavuşlu / Boncuğum

15- Kayra Aranmış /Cındy

16- Mustafa Aras Ünal / Don Diego

17- Nazlı Özyavru / Lale Devri

18- Turan Bahadır Torun / Roadrunner

19- Erdal Bülbül / Demir

20- Savaş Baytok /Sijanım

21- Mina Beren Gültekin / Spirit

22- Toprak Ali Alcan / Suvarkaya

23- Esma Çetin / Şanlı

24- Kemal Kargılı / Yelkenci

25- Malika Şirin / Zidan

26- Melike Kavram / Pich Edmund

 

K1 KATEGORİSİNDE (40 KM)

1- İrem Kavraz /Lavinia

2- İsmail Can Çetinkaya / Sakarya

3- Fatih Aslan /Özkara

4- Ömer Atar / Akiona

5- Mehmet Turna /İlkateş

 

K2 KATEGORİSİNDE (60 KM)

1- Mete Aysel / Mika

2- İsmail Varol / Tulpar

3- Hüseyin Berat Kömür / Camuzdevranı

4- Ferhat Büşra Deler / Ala

5- Cem Çapur /Afet

 

K3 KATEGORİSİNDE (80 KM)

1- Ennur Topkaya / Çelikyele

2- Aytaç Uzun / Cengo

3- Yiğit Kerem Kömür / Bella

4- Volkan Çapur / Efulim

5- Kerem Cırık / Mavi

Kaynak: BÜLTEN

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27 Mar 2024 - 09:44 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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