En dayanıklı atlar 120 km’lik parkurda yarıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın spor alanındaki çalışmaları ile ulusal ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapan ‘Sporun Başkenti Kocaeli’, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Atlı Dayanıklılık Yarışmalarına da ev sahipliği yaptı. Türkiye Binicilik Federasyonu’nun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlediği Türkiye Atlı Dayanıklılık Şampiyonası, Gebze Atlı Spor Kulübü Atlı Dayanıklılık yerleşkesi İstanbul Park Orman’da gerçekleştirildi. Heyecanlı ve bir o kadar da performansa dayalı çekişmeli geçen şampiyonaya 22 kulüpten 65 at ve sporcu katıldı.
SPORUN VE SPORCUNUN BAŞKENTİ KOCAELİ
Sporun ve sporcunun başkenti Kocaeli vizyonu ile Başkan Büyükakın’ın destekleriyle her yıl daha fazla organizasyonla çıta ve başarılarını katlayarak büyüttüklerini belirten Gebze Atlı Spor Kulübü Başkanı Halit İpek, “Nisan ayında yapılacak Ulusal Atlı Dayanıklılık ile mayıs ayında yapılacak olan FEI Uluslararası Atlı Dayanıklılık yarışmalarında da kulübümüz Atlı Dayanıklılık branşının İstanbul Park Orman yerleşkesinde yapılmasını sağlaması amacıyla desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanımız Hasan Engin Tuncer, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın ve Gençlik ve Spor Daire Başkanı Ali Yeşildal, katılım sağlayan ve katkılarda bulunan hakem ve veteriner heyetine, sporcu ve atlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
DERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜL
Açık ve güneşli bir havada gerçekleşen yarışmalarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tüm sporcu ve katılımcıların için her türlü destek sağlarken yarış güzergah zeminin yumuşak olması sporcu ve atların çok keyifli bir yarış çıkarmalarını da sağladı. Renkli görüntülerin sahne olduğu yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllendirildiği 2 gün süren yarışlarda atlar, toplam 120 kilometrelik parkurda koştu. Her 40 kilometreden sonra veteriner kontrolüne giren atlar, sağlık durumlarının elvermesi durumunda yarışa devam edebildi. Performansa dayalı yarışları kulüp başkanları, sporcular ve aileleri izledi. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Yarışmalarda dereceye giren sporcular şöyle oluştu;
20 Km AD K (Kalifikasyon)
1- Alperen Demir /Ak Tolgalı
2- Ulrike Nöth / Alula
3- Polat Yavuz / Arapadem
4- Cem Çavuşlu / Büyük Selluma
5- Bengisu Altınköprü / Gloria
6- Ebru Beden / Gökbey
7- Pınar Eroğlu / Güdük
8- Şakir Tarık Çakır / Ispartalı
9- Kadir Fedai / Kaçanadam
10- Nihat Eray Torun / Tokyo
11- Mustafa Özlütürk / Zirvezra
12- Erkan Demir / Altay
13- Özgür Aslan /Adilhan
14- Zeynep Çavuşlu / Boncuğum
15- Kayra Aranmış /Cındy
16- Mustafa Aras Ünal / Don Diego
17- Nazlı Özyavru / Lale Devri
18- Turan Bahadır Torun / Roadrunner
19- Erdal Bülbül / Demir
20- Savaş Baytok /Sijanım
21- Mina Beren Gültekin / Spirit
22- Toprak Ali Alcan / Suvarkaya
23- Esma Çetin / Şanlı
24- Kemal Kargılı / Yelkenci
25- Malika Şirin / Zidan
26- Melike Kavram / Pich Edmund
K1 KATEGORİSİNDE (40 KM)
1- İrem Kavraz /Lavinia
2- İsmail Can Çetinkaya / Sakarya
3- Fatih Aslan /Özkara
4- Ömer Atar / Akiona
5- Mehmet Turna /İlkateş
K2 KATEGORİSİNDE (60 KM)
1- Mete Aysel / Mika
2- İsmail Varol / Tulpar
3- Hüseyin Berat Kömür / Camuzdevranı
4- Ferhat Büşra Deler / Ala
5- Cem Çapur /Afet
K3 KATEGORİSİNDE (80 KM)
1- Ennur Topkaya / Çelikyele
2- Aytaç Uzun / Cengo
3- Yiğit Kerem Kömür / Bella
4- Volkan Çapur / Efulim
5- Kerem Cırık / Mavi
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.