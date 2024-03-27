Başkan Aygün’den nezaket ziyaretleri

Derince’ye birbirinden önemli eser ve hizmetler kazandıran Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, veda ziyaretleri kapsamında kent protokolü ile bir araya geliyor. Başkan Aygün, bu kapsamda son olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı ve Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça'ya bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. İlçe genelinde hizmete sunulan çalışmaların da değerlendirildiği görüşmelerde Kapıcı ve Paça, nezaketleri için Başkan Aygün’e teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN