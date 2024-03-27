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Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu SP Global, gelişmekte olan ülkeler için 2024 yılı toplam büyüme tahminini yüzde 4,2'ye yükseltirken, Türkiye için de yüzde 3'e çıkardı.

Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti mask
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S&P Global, ABD ile gelişmekte olan piyasalar için ikinci çeyrek ekonomik görünüm raporlarını yayımladı.

ABD ekonomisine dair raporda, iş gücü piyasasının sağlam kalması nedeniyle ABD'de ekonomik büyümenin 2024'te yüzde 2,5 olmasının beklendiği aktarıldı.

Raporda, gelecek birkaç yılda ekonominin potansiyelin biraz altında büyümeye geçmesinin beklenmeye devam edildiği kaydedildi.

ABD'de enflasyonun yıl boyunca ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2'lik hedefine yaklaşmasının ancak hedefin üzerinde kalmasının muhtemel olduğu ifade edilen raporda, bunun da mal fiyatları ılımlı bir şekilde düşmesine rağmen sürekli yüksek olan hizmet fiyatı enflasyonunun yansıması olduğu belirtildi.

Raporda, hedefin üzerindeki enflasyonun bu yıl faiz indirimi yapma kabiliyetini sınırlayacağına işaret edilerek, muhtemelen ilk indirimin yaz aylarında geleceği ve 2024'te toplam 75 baz puanlık faiz indirimi öngörüldüğü bildirildi.

Gelecek yıl faiz oranlarında 125 baz puanlık keskin bir düşüş beklendiği anlatılan raporda, ancak gevşeme hızının 2024 ve 2025'te daha yavaş olabileceğine dair riskler görüldüğü vurgulandı.

Raporda, ABD için büyüme beklentisi şubat raporuna göre bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e yükseltilirken, gelecek yıl için yüzde 1,5'te sabit bırakıldı.

TÜRKİYE'NİN 2024 BÜYÜME TAHMİNİ 60 BAZ PUAN YÜKSELTİLDİ

Gelişmekte olan ülkelere dair raporda ise başta ABD olmak üzere dirençli küresel büyümenin ve gevşeyen finansal koşulların, 2023'ün sonundan bu yana gelişmekte olan piyasalar için makroekonomik koşulları marjinal olarak iyileştirdiği ifade edildi.

Raporda, ancak gelişmekte olan ülkelerin hala yüksek faiz oranlarının gecikmeli etkileriyle ve yılın ikinci yarısında beklenen, ABD'nin trendin altında büyümeye geçmesinin sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda olduğuna işaret edildi.

Gelişmekte olan ülkelerdeki büyümenin 2024'te önemli ölçüde farklılaşacağına dikkatin çekildiği raporda, 2023'te daha iyi performans gösteren birçok ülke için ılımlı, düşük performans gösteren bazı ülkeler için ise biraz artan büyüme öngörüldüğü kaydedildi.

Raporda, gelişmekte olan ülkelerin toplam ekonomik büyüme tahmininin 2024 için yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye, 2025 için yüzde 4,5'ten yüzde 4,6'ya çıkarıldığı bildirildi.

Bu yıla dair büyüme tahminlerinde kasım raporuna kıyasla en büyük yukarı yönlü revizyonların 70 baz puanla Meksika, 60 baz puanla Türkiye, 50 baz puanla Peru ve 40 baz puanla Hindistan için yapıldığı bilgisi verilen raporda, tahminlerin en çok 200 baz puanla Arjantin, 50 baz puanla Suudi Arabistan, 40 baz puanla Macaristan ve 30'ar baz puanla Polonya ile Tayland için düşürüldüğü aktarıldı.

Raporda, Çin'e dair bu yılki büyüme tahmini yüzde 4,6'da sabit tutuldu, Hindistan için ise yüzde 6,4'ten yüzde 6,8'e yükseltildi.

Türkiye'ye ilişkin büyüme tahmini 2024 için yüzde 2,4'ten yüzde 3'e ve 2025 için yüzde 2,7'den yüzde 3'e çıkarıldı.

Öte yandan, Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentisi 2026 için yüzde 3'ten yüzde 2,8'e çekildi.

Kaynak: AA

# hizmet, ifade, Türkiye, faiz

27 Mar 2024 - 10:07 - Ekonomi --- Okunma

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