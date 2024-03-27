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Kripto fonlarından rekor çıkış

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Kripto para fonlarına 7 haftada 12 miylar dolarlık yatırım yapılmıştı. Geçen hafta ilk kez düşüş yaşandı. Küresel kripto fonlarından 942 milyon dolarlık rekor çıkış yaşandı.

Kripto fonlarından rekor çıkış mask
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Kripto para fonlarından geçen hafta rekor çıkış gerçekleşti.

7 hafta üst üste kripto fonlarına 12 milyar dolardan fazla giriş yaşanması, Bitcoin'in 14 Mart'ta 79 bin 798 dolar olarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasına neden olmuştu.

CoinShares International Araştırma Müdürü James Butterfill o dönemden sonra girişlerin tersine döndüğünü ve Bitcoin'in düşüşe geçtiğini belirtti.

Butterfill paylaştığı raporda "Fiyatta yaşanan son düzeltme, yatırımcıları temkinli hale getirdi ve net girişlerde tersine dönüşe yol açtı." ifadesini kullandı. Butterfill geçen hafta Borsa yatırım fonlarına 1,1 milyar dolarlık giriş yaşandığını, bu girişlerin Greyscale'in 2 milyar dolarlık çıkışını dengelediğini söyledi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, 10 Bitcoin fonundan 888 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu da toplam kripto akışlarının yaklaşık yüzde 94'ünü oluşturuyor.

CoinShares verilerine göre Ether, Solana ve Cardano'yu tutan fonlardan geçen hafta yaklaşık 43 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Altcoinler ise nispeten olumlu performans gösterdi. Avalanche, Litecoin gibi tokenlere aynı dönemde 16 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.

Kaynak: NTV

# para, hafta

27 Mar 2024 - 10:09 - Ekonomi --- Okunma

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