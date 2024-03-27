Altın fiyatlarında ibre yukarı döndü

Altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Merkez Bankası ve Fed faiz kararı sonrası altın fiyatları dalgalı seyrediyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları değer kazanmaya devam ediyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Mart 2024 Çarşamba altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 253 liradan yaparken; 27 Mart Çarşamba günü 2 bin 255 TL'ye kadar yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 684 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 687 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.255,11
Satış: 2.255,38
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.178,36
Satış: 2.179,24
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.608,17
Satış: 3.687,54
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.432,68
Satış: 14.705,05
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.193,79
Satış: 7.375,08
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.432,68
Satış: 14.705,05
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.819,58
Satış: 16.224,10
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.275,52
Satış: 1.694,60
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.168,22
Satış: 2.301,73
Kaynak: Habertürk
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.