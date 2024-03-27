Altın fiyatlarında ibre yukarı döndü

Altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Merkez Bankası ve Fed faiz kararı sonrası altın fiyatları dalgalı seyrediyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları değer kazanmaya devam ediyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Mart 2024 Çarşamba altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 253 liradan yaparken; 27 Mart Çarşamba günü 2 bin 255 TL'ye kadar yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 684 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 687 TL'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.255,11

Satış: 2.255,38

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.178,36

Satış: 2.179,24

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.608,17

Satış: 3.687,54

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 14.432,68

Satış: 14.705,05

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.193,79

Satış: 7.375,08

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 14.432,68

Satış: 14.705,05

ATA ALTINI FİYATI

Alış: 15.819,58

Satış: 16.224,10

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

Alış: 1.275,52

Satış: 1.694,60

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.168,22

Satış: 2.301,73

Kaynak: Habertürk