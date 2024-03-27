Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Piyasalar pazar günü yapılacak yerel seçimlere odaklandı. Yerel seçim haftasında sakin bir seyir izleniyor.
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından düşüş yaşayan Dolar/TL, seçimlere yaklaşırken yönünü yeniden yukarı çevirdi.
Dolar/TL, güne 32,22 civarında başladı. Euro/TL ise 35,07'den alıcı buldu.
Bugün iç piyasada takip edilecek veri bulunmuyor. Küresel piyasalarda ise yatırımcılar, ABD'de faiz indirim hızını tahmin etmek için bu hafta açıklanacak enflasyon verilerini takip edecekler.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.