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27 Mar 2024 - 10:18- Siyaset G:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kocaeli’ye büyük önem: Son miting için geliyor

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerinin sonuncusunu bugün (28 Mart Perşembe) ilimizde yapıyor. Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı’ndaki büyük buluşma saat 15.00’te başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kocaeli’ye büyük önem: Son miting için geliyor mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kocaeli’ye büyük önem: Son miting için geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kocaeli’ye büyük önem: Son miting için geliyor
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ELLİNCİ MİTİNG KOCAELİ’DE

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde pazar günü yapılacak 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin yasal olarak kendisi için son seçim olduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tarihi seçimin son mitingini ise bugün ilimizde gerçekleştirecek. Yaklaşık bir aydır sahada olan Erdoğan, 50 farklı ilde miting düzenleyerek, seçim çalışmalarını tamamlamış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kocaeli’ye büyük önem: Son miting için geliyor

300 BİN ÜYE VE STK’LAR ARANDI

Kocaeli’de bugüne kadar birçok tarihi mitinge katılan Erdoğan’ın, “Yasal olarak son seçimim” açıklamasından sonra son miting yeri olarak Kocaeli’yi tercih etmesi dikkat çekiciydi. Erdoğan, ilk seçim zaferini de 2002’de ilimizde Ereğli seçimiyle elde etmişti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus başkanlığında Kocaeli Teşkilatı bu tarihi miting için günlerdir çalışıyor. Özel davetlerin yanı sıra 300 binin üzerinde üyeye telefonla arayarak, mesaj atarak ve mail yoluyla ulaşıp, miting daveti yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kocaeli’ye büyük önem: Son miting için geliyor

TALUS: “EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ”

Teşkilat mensupları dışında STK ve dernekler başta olmak üzere Kocaeli’nin geneline de davetler gönderildi. Şehrin birçok noktası bu tarihi mitingin afişleriyle donatıldı, broşürler dağıtıldı. Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı’nın lideri olduğunu belirten Talus, “Cumhurbaşkanımızı şehrimizde en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz. Tüm halkımızı bu büyük buluşmaya davet ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kocaeli’ye büyük önem: Son miting için geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kocaeli’ye büyük önem: Son miting için geliyor

Kaynak: BÜLTEN

# AK Parti, parti, recep tayyip erdoğan, Kocaeli, Türkiye, seçim

27 Mar 2024 - 10:18 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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