Miting alanına özel ulaşım planı yapıldı

DOĞUDAN GELENLER YENİDOĞAN KÖPRÜSÜNE ÇIKACAK

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden görüşler alarak miting alanına araçla gelecekler için 8 ayrı kritik noktaya yönlendirme tabelası yerleştirdi. Buna göre doğu, batı ve güney yönlerinden gelecekler bu tabelaları kullanarak, Kongre Merkezi’nin karşısında bulunan bin 500 otobüslük dev otopark alanına ulaşabilecek. Yönlendirme tabelaları Kartepe ve Kandıra gibi doğu ilçelerinden gelen araçları Yenidoğan Köprüsü’ne, oradan Seka Devlet Hastanesi yanından otopark alanına getirecek.

BATIDAN GELENLER İSU YAN YOLDAN İNECEK

Çayırova, Darıca, Gebze, Dilovası, Körfez ve Derince gibi batı ilçelerinden gelen araçlar İSU önündeki yan yoldan Ulaşım Daire Başkanlığı yönüne dönerek otopark alanına ulaşacak. Başiskele, Gölcük ve Karamürsel gibi güney ilçelerinden gelen araçlar ise Ömer Türkçakal Bulvarı’ndan gelip Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne gider gibi Salim Dervişoğlu Caddesi’ne dönerek Seka Park içine girecek. Buradan Seka Devlet Hastanesi viyadüğüne çıkarak otopark alanına varacak. İzmit içinden gelen araçlar da bu tabelaları kullanarak dilediği yönden otopark alanına gelebilir. Öte yandan otopark alanında parklanma otobüs ve özel araç olarak ayrı noktalarda yapılacak.

NCİTY’DE RİNG SERVİS VAR

Yoğunluğu dikkate alarak özel araçlarını Salim Dervişoğlu Caddesi Ncity AVM yanındaki otoparka bırakmak isteyenler için miting alanına ring servisler olacak. Ayrıca miting alanına tramvayla ulaşmak da çok kolay. Otogardan Kuruçeşme’ye kadar araçlarını duraklara yakın yerlerdeki otoparklara bırakıp, tramvayla miting alanına ulaşmak mümkün olacak. Öte yandan bugün (28 Mart Perşembe) Salim Dervişoğlu Caddesi’nin Seka Park içinden geçen bölümü normal araç trafiğine kapalı olacak. Sürücülerin miting süresince D-100 karayolunu kullanması istendi. Ayrıca ilçelerden miting alanına hareket edecek otobüslerin hareket saati ve yeri hakkında, AK Parti İlçe Başkanlıklarından bilgi alınabileceği belirtildi.

Kaynak: BÜLTEN